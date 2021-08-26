В Оренбургской области локализовали лесной пожар, возникший пять дней назад

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Лесной пожар, возникший на территории Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области пять дней назад, локализовали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Локализован лесной пожар в Соль-Илецком городском округе. Сейчас там проводится проливка и дотушивание тлеющих очагов", - сказано в сообщении без уточнения площади.

Как ранее сообщал ТАСС, информация о возгорании сухой травы и лесного массива поступила 22 августа в 19:00 (17:00 мск). Позднее из-за сложной обстановки на территории Соль-Илецкого городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации в границах села Первомайского. Для защиты населенных пунктов провели опашку территории.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, за минувшие сутки в регионе произошло 30 природных пожаров. Как уточняется в сообщении, в настоящий момент все действующие природные пожары в регионе локализованы, распространение огня удалось остановить. Всего с начала года на территории Оренбуржья, где с мая наблюдается жаркая и засушливая погода, зарегистрировано 1 409 степных пожаров.