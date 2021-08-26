Склад с ацетоном и бензином загорелся на северо-западе Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар начался на складе компании "Кронштадт" на северо-западе Москвы, где хранятся емкости с ацетоном и бензином. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Вишневая, 7, начался пожар на складе АО "Кронштадт". В здании хранятся емкости с ацетоном и бензином", - сказал собеседник агентства.

Точная площадь пожара устанавливается.

"В данный момент проводится полная эвакуация из здания. Очаг возгорания находится в подвале на складе. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.