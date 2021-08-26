На Кубани при столкновении легковушки с поездом пострадали два человека

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с поездом произошло на переезде в Темрюке в Краснодарском крае, в результате пострадали два человека, сообщается на сайте СКЖД.

"Водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожный переезд в границах станции Темрюк Краснодарского региона СКЖД при проведении маневровых работ грузовым составом. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и составитель поезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, но расстояния оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения, на движение поездов ДТП не повлияло.