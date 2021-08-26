В Иркутске задержали чиновницу по делу о падении на ребенка металлического шара в сквере

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали начальника отдела благоустройства департамента городской среды Иркутска по уголовному делу о падении на четырехлетнюю девочку металлического шара в одном из городских скверов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности установлено должностное лицо: заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска. Следователи выяснили, что именно она должна была уведомить МКУ "Городская среда" о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Данные действия выполнены не были, в результате халатного отношения должностного лица наступили тяжкие последствия. <…> Подозреваемая задержана, ее допрашивают следователи", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

В Иркутске 24 августа в одном из скверов на ребенка упала металлическая конструкция в виде шара. Девочка получила черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Ей была сделана операция, она находится под наблюдением врачей. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")".