Таможенники Узбекистана задержали на границе почти 100 кг наркотиков

ТАШКЕНТ, 26 августа. /ТАСС/. Таможенники Узбекистана задержали на границе контрабандную партию героина и гашиша весом почти 100 кг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

"Своевременно предотвращена попытка скрытого ввоза на территорию нашей республики в общей сложности 96 килограммов 930 граммов наркотических средств", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Контрабанда была обнаружена рано утром в среду на приграничном посту "Сариасия" на границе с Таджикистаном в ходе досмотра грузового автомобиля "Мерседес", водитель которого пытался провезти 85,5 кг героина и 11,4 кг гашиша. Грузовиком управлял водитель соседнего государства, отмечает таможенное ведомство. Гражданином какого именно государства является шофер, не уточняется.

Водитель сообщил, что грузовик загружен 20 тоннами пряжи, как было заявлено в документах. Однако при досмотре прицепа грузовика с помощью служебной собаки в его передней части под напольным покрытием были обнаружены 93 полиэтиленовых свертка. В 82-х из них был обнаружен героин весом 85 кг 505 граммов, в остальных 11 свертках таможенники нашли гашиш общим весом 11 кг 425 граммов. По выявленному факту попытки провоза контрабанды возбуждено уголовное дело.

С начала текущего года таможенники Узбекистана во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявили более 300 случаев контрабанды наркотиков и изъяли более 260 кг наркотических средств, добавили в пресс-службе ведомства.