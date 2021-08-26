Противопожарный режим ввели в муниципалитете на Урале, где из-за пожара перекрывали трассу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в городском округе Первоуральск Свердловской области из-за действующих пожаров. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на территории Первоуральского городского округа действует крупный природный пожар площадью 760,9 га. Ранее режим ЧС в лесах ввели на территории Пышминского городского округа Свердловской области.

"В связи с высокой пожарной опасностью и ухудшением оперативной обстановки с лесными пожарами, главой городского округа Первоуральск с 25 августа по 3 сентября 2021 года в лесных массивах городского округа введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте администрации, в лесу недопустимо выжигать траву под деревьями, разводить костры, использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся и тлеющих материалов, а также оставлять бутылки и осколки стекла, так как они могут сработать как зажигательные линзы.

Ситуация с лесными пожарами в городском округе осложнилась на текущей неделе. Во вторник, 24 августа, из-за природного пожара около горы Волчиха недалеко от городов Ревда и Первоуральск была временно перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург. По данным властей, площадь пожара составляла 50 га, для тушения были привлечены авиация и пожарные поезда. В среду, 25 августа, ГУ МЧС сообщало о новом очаге пожара под Первоуральском, который угрожал садовым товариществам.