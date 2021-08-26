Приговор участнику "Нового величия" Ребровскому изменили в части зачета срока наказания

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский городской суд зачел участнику сообщества "Новое величие" Павлу Ребровскому в срок наказания время, проведенное под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

Ребровский был осужден на шесть лет колонии за организацию экстремистского сообщества. "Мосгорсуд изменил приговор Люблинского районного суда города Москвы от 29 октября 2020 года по делу Ребровского в части зачета срока наказания. Время содержания под домашним арестом с 16 марта 2018 по 13 марта 2019 года [суд постановил] зачесть в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения", - рассказала собеседница агентства.

Прокуратура просила перезачесть Ребровскому срок нахождения под домашним арестом в срок отбытия наказания, так как суд зачел ему день нахождения под домашним арестом за два дня нахождения под стражей. Часть нахождения срока под домашним арестом до изменений в законодательстве РФ (до 14 июля 2018 года) суд первой инстанции посчитал Ребровскому как день за день, а после - как один день за два дня. Прокурор с этим не согласился и подал апелляционное представление. Приговором остался недоволен и сам Ребровский.

29 октября 2020 года Люблинский суд признал Ребровского виновным в организации экстремистского сообщества. Кроме 6 лет лишения свободы, суд также назначил ему три года запрета на размещение материалов в интернете и один год ограничения свободы. При этом суд исключил из обвинения квалификацию "участие в экстремистской организации", оставив, как и остальным фигурантам, "организацию экстремистского сообщества".

Суд признал его вменяемым с наличием ряда психических расстройств и назначил наблюдение у психиатра. Ребровский был взят под стражу в зале суда. Суд зачел ему время нахождения под стражей и под домашним арестом.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ребровского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее Люблинским судом Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. На заседании в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, после чего реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение. Вынося приговор, суд счел достоверными показания Ребровского, от которых он отказался.