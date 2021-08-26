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На МКАД столкнулось несколько грузовиков

Движение автотранспорта затруднено

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Несколько грузовых автомобилей столкнулись в районе 84-го км МКАД, движение автотранспорта там затруднено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 84-м км МКАД столкнулись несколько грузовиков. В настоящее время движение автотранспорта затруднено, перекрыты три полосы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что столкнулись три грузовых автомобиля, в результате чего пострадал один человек.

По его словам, на месте аварии работают полицейские, которые устанавливают ее причины.

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