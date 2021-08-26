Двоих полицейских задержали по делу о преступной схеме в сфере ритуальных услуг в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двое действующих и один бывший сотрудник полиции принимали участие в преступной схеме в сфере ритуальных услуг в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области сообщили, что правоохранительные органы задержали пять человек, участвовавших в преступной схеме в сфере ритуальных услуг. "В рамках проведенных мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы и трех гражданских лиц (один из них бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что при подтверждении вины указанные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

По данным УФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД России по столичным районам Нагорный и Северное Измайлово длительное время систематически получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан. Указанные сведения предприниматели использовали для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению. 20 августа при попытке пересечения государственной границы РФ был задержан организатор преступной схемы, он попытался скрыться от следствия на Украине.

По данному факту возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").