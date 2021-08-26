Росприроднадзор заявил, что ущерб от разлива нефти в Коми может превысить 100 млн рублей

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 августа. /ТАСС/. Ущерб почве от разлива нефтесодержащей жидкости на объекте дочерней компании "Лукойла" в Коми в мае текущего года может превысить 100 млн рублей.

Об этом сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"По почве мы еще досчитываем, очень сложные расчеты идут, поскольку мы одновременно не могли сделать замеры по площади. <...> Он [ущерб], я думаю, больше 100 млн рублей будет. <…>. Мы обязательно все посчитаем. Мы не хотим ошибиться, хотим четко предъявить те требования, которые считаем обоснованными", - сказала Радионова на выездном заседании научно-технического совета ведомства.