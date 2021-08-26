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В Нальчике загорелось кафе на площади 120 кв.м

Пожарные локализовали пожар

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в кафе в Нальчике в Кабардино-Балкарии на площади 100 кв. м, есть угроза распространения на соседний автосервис. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:22 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по ул. Идарова произошел пожар. По уточненной информации, горит кровля кафе на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание на площади 120 кв. метров в кафе в Нальчике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Как отмечается, есть угроза распространения на рядом стоящий автосервис. На месте работают 24 спасателя и 5 единиц техники.

 

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