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Власти Курганской области назвали причину дымки в Рябково

По словам чиновника, запах гари в микрорайоне появился из-за тлеющего торфяного болота

ТАСС, 26 августа. Тлеющее торфяное болото является причиной дымки и запаха гари в микрорайоне Рябково в Кургане. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник отдела охраны и защиты леса департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Александр Кондратьев.

Ранее курганцы пожаловались в социальных сетях на запах гари в микрорайоне Рябково.

"Весной, 1 мая, был пожар <…> на площади 100 га, он зашел в болото <…> торфяное. В целом пожар был потушен 1 мая, но болото иногда "поддымливало", тлело - его регулярно выезжали и тушили. Сейчас в связи с установившейся погодой, скорее всего, процесс пошел активнее, воды недостаточно. Последние дни раз-два в день выезжают [специалисты] проверяют, и, если что, направляют туда дополнительно машины для проливания водой", - сказал Кондратьев.

Жители отмечают, что ощущают запах ночью и рано утром. Собеседник агентства пояснил, что к вечеру температура воздуха падает, и дым осаживается и чувствуется сильнее, днем же дым поднимается из-за жары вверх и чувствуется, напротив, меньше.

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