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После возгорания на оренбургском заводе возбудили уголовное дело

В результате несчастного случая на территории газоперерабатывающего предприятия пострадали три человека

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая с тремя пострадавшими на территории газоперерабатывающего предприятия в Оренбургской области. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки сообщения о несчастном случае с пострадавшими на территории газоперерабатывающего предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе "Газпром переработки", нештатная ситуация произошла при проведении силами подрядной организации ООО "Строймонтажремонт" ремонтных работ на аппаратном дворе одной из технологических установок. В результате пострадали три сотрудника подрядной организации, выполнявшие работы в отключенной емкости с использованием ручного электроинструмента. Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Предприятие работает в штатном режиме.

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