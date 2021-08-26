После возгорания на оренбургском заводе возбудили уголовное дело

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая с тремя пострадавшими на территории газоперерабатывающего предприятия в Оренбургской области. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки сообщения о несчастном случае с пострадавшими на территории газоперерабатывающего предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе "Газпром переработки", нештатная ситуация произошла при проведении силами подрядной организации ООО "Строймонтажремонт" ремонтных работ на аппаратном дворе одной из технологических установок. В результате пострадали три сотрудника подрядной организации, выполнявшие работы в отключенной емкости с использованием ручного электроинструмента. Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Предприятие работает в штатном режиме.