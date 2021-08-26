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На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв

В результате взрыва погиб один работник предприятия

СОФИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Пожар и взрыв произошли в четверг на оружейном заводе "Арсенал" в районе города Казанлык в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС, в результате взрыва один работник предприятия погиб, тушение пожара продолжается.

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:15 (совпадает с мск) на складе, где хранилась готовая продукция. В момент происшествия там находились два человека.

На месте происшествия работают представители специальных служб и пожарные, территория оцеплена.

Завод "Арсенал" в Болгарии относится к стратегическим объектам.

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