На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв

СОФИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Пожар и взрыв произошли в четверг на оружейном заводе "Арсенал" в районе города Казанлык в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС, в результате взрыва один работник предприятия погиб, тушение пожара продолжается.

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:15 (совпадает с мск) на складе, где хранилась готовая продукция. В момент происшествия там находились два человека.

На месте происшествия работают представители специальных служб и пожарные, территория оцеплена.

Завод "Арсенал" в Болгарии относится к стратегическим объектам.