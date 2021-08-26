Экс-глава отдела полиции Уфы, сломавший челюсть подчиненному, получил условный срок

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Уфе признал виновным бывшего начальника районного отдела полиции в превышении должностных полномочий за причинение вреда здоровью своему подчиненному. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкирия.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Кировскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела полиции № 3 управления МВД России по г. Уфе, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что 11 марта 2021 года подсудимый во время совещания в своем кабинете поссорился с подчиненным оперуполномоченным, ударил его кулаком по лицу и сломал челюсть. В ходе заседания он признал вину в совершенном преступлении.

Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, запретил в течение двух лет занимать должности в госучреждениях и правоохранительных органах.