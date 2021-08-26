В Киеве злоумышленник пытался поджечь офис уполномоченного Рады по правам человека

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник в четверг бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека. Об этом сообщил украинский телеканал "НАШ".

"Поджигатель задержан полицией", - говорится в сообщении телеканала.

Офис украинского омбудсмена находится в правительственном квартале Киева на улице Институтской. На кадрах с места происшествия видно, как огнем охвачена входная дверь и крыльцо офиса.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в 15:10, огнем повреждены двери помещения. "К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - отметили в полиции.

Должность уполномоченного по правам человека Верховной рады с марта 2018 года занимает Людмила Денисова. Омбудсмен осуществляет производство на основании обращений граждан Украины о нарушении их прав или по собственной инициативе. Для этого уполномоченный наделен широкими правами: от посещения СИЗО до безотлагательного приема президентом Украины и другими должностными лицами.