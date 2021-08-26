Ситуация с пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области под контролем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области непростая, но взята под контроль, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Со своей стороны, глава правительства согласился, что "ситуация с пожарами непростая, Нижегородскую область эта беда затронула, но президент постоянно держит эту ситуацию на контроле".

"По большому счету не хотелось бы забегать вперед, но можно сказать, что ребята (пожарные) побеждают", - сказал губернатор. "Там, действительно, была серьезная ситуация, но сейчас она полностью под контролем и локализована. Будем, естественно, и дальше держать ее на контроле", - заверил Никитин.

Губернатор сравнил ситуацию с пожарами в регионе в 2010 и в 2021 годах, подчеркнув, что она "в 99 раз стала лучше". Он напомнил, что тогда в регионе действовало 1300 пожаров, а сейчас только 100, в этом году огнем пройдено 750 гектар, а в 2010 году эта площадь составила 200 тысяч гектар. "То есть площадь одного природного пожара в 2010 году была 138 гектар, сейчас - один гектар", - подчеркнул Никитин. По его словам, "мы уже находимся в конце пожарного сезона".

Никитин подчеркнул, что "достаточно острая" ситуация остается только в районе города Саров. "В самом Сарове огнем пройдено 290 гектар, открытых очагов нет. А в Мордовии на территории национального заповедника горело 11 тысяч гектар, а сейчас в активной фазе около 100 гектар", - рассказал Никитин.

Он информировал премьера о том, что группировка МЧС в зоне пожаров сейчас составляет около 1300 человек и 300 единиц техники.