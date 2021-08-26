В Дагестане спасатели обнаружили тело третьего пропавшего после схода селевых потоков

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели в Унцукульском районе Дагестана нашли тело женщины, которую накануне унесло селевым потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе республики. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Левашинского района.

"В Унцукульском районе спасатели нашли тело женщины, которую накануне унесло селевым потоком в Левашинском районе. Это третий из пяти пропавших после схода селевых потоков", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об обнаружении двух погибших в результате схода сели.

Ранее сообщалось, что в Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине водой унесло двоих туристов. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина.