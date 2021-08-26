В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Более 13 тыс. га виноградников повреждены в Краснодарском крае при августовских подтоплениях, из них 2,5 тысячи - молодые виноградники, потери урожая могут составить до 30 тыс. тонн, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России.

"На Кубани из-за непогоды пострадало больше 13 тыс. гектаров виноградников. Из них 2,5 тыс. - молодые неплодоносящие насаждения. Стихия прошлась по Новороссийску, Анапе, Темрюкскому, Крымскому и Славянскому районам. По предварительным подсчетам, потери урожая могут дойти до 30 тыс. тонн", - говорится в сообщении главы региона.