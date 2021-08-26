Псковские таможенники пресекли ввоз более 4,5 тыс. контрафактных зонтов на 35 млн рублей

ПСКОВ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники псковской таможни пресекли ввоз на территорию РФ более 4,5 тыс. контрафактных зонтов, которые были маркированы товарными знаками известных брендов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Псковские таможенники задержали 4 680 зонтов, маркированных товарными знаками известных брендов и с нарушением авторских прав. При таможенном досмотре в грузовом контейнере среди прочего товара, ввозимого на территорию РФ, таможенники обнаружили контрафактные изделия. Товар в контейнере ввозился из Республики Беларусь в Россию санкт-петербургским перевозчиком", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в коробках выявлено 1 680 складных зонтов из полиэстера с клетчатым цветным рисунком с обозначением, схожим с товарным знаком Burberry Limited. "На запрос таможни представители правообладателя товарного знака сообщили, что данный товар имеет признаки контрафактности. В представленных образцах низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, а также используется маркировка, отличная от используемой правообладателями", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника псковской таможни - начальника службы таможенного контроля Юлии Тулумбасовой.

Кроме того, в том же контейнере были обнаружены 3 тыс. разноцветных детских зонтиков из полиэстера и рисунками животных с использованием объектов авторского права компании Spin Master Ltd - бренд "Щенячий патруль". "На запрос таможни представители правообладателя также сообщили, что зонты имеют признаки контрафактности в части нарушения авторского права. Размер ущерба, по оценке правообладателей, превышает 35 млн рублей. Контрафактные зонты изъяты", - говорится в сообщении.