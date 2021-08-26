В Астраханской области трое сотрудников коммунального предприятия погибли от угарного газа

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников коммунального предприятия погибли от отравления угарным газом во время откачки воды в одном из колодцев в селе Тумак Володарского района Астраханской области, проводится процессуальная проверка. Об этом в четверг журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом. Установлено, что 26 августа трое сотрудников унитарного муниципального предприятия "Коммунальный ресурс", в том числе и директор, занимались откачкой воды в одном из колодцев на берегу реки Бушма в селе Тумак Володарского района с помощью помпы для откачки воды, работающей на бензине", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом из-за работающего двигателя указанной помпы внутри колодца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.