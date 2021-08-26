В Иркутской области найдены двое из трех туристов, пропавших во время сплава по реке

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Двое из трех туристов, пропавших во время сплава по реке Иркут в Иркутской области, найдены. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Разыскиваемые Надежда Филатова и Павел Усов найдены, живы. Третий разыскиваемый пока не найден", - говорится в сообщении.

Информация о том, где нашли туристов, уточняется.

Двое мужчин и женщина 22 августа отправились в село Быстрое для сплава по реке Иркут. В полицию обратилась мать женщины после того, как туристка не вернулась. Кроме того, в полицию поступила информация о том, что на реке Иркут перевернулись две лодки, их обнаружили в 20 км от села Быстрое.