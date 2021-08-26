Мосгорсуд оставил в силе приговор хирургу, осужденному на 3,5 года за вред пациентке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение районного суда приговорить к 3,5 года колонии пластического хирурга Сергея Морозова, из-за действий которого во время операции пострадала пациентка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Мещанского районного суда Москвы, которым хирург Морозов осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжелого вреда здоровью человека. Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично. Всего взыскано 860 000 рублей, из которых компенсация морального вреда - 500 000 рублей, возмещение имущественного ущерба - 360 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили также, что апелляционная инстанция не стала отменять аресты, наложенные на имущество Морозова, сохранив их до момента исполнения приговора суда в части возмещения исковых требований потерпевшей. Приговор Мещанского районного суда Морозову вступил в законную силу.

Морозов работал пластическим хирургом в частной медицинской клинике "Медланж" в центре Москвы. Как установили следствие и суд, 8 апреля 2018 года при проведении пластической операции по ринопластике он повредил легкое пациентке при взятии реберного трансплантата, тем самым причинив ей тяжкий вред здоровью.

По уголовному дело следователи допросили 50 человек, провели обыски в частной клинике и проанализировали медицинскую документацию. В отношении учредителя клиники уголовное дело выделено в отдельное производство, женщина объявлена в международный розыск.