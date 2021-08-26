Возбуждено дело за попытку поджога офиса омбудсмена Украины и Верховного суда

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Полиция Киева открыла уголовное дело в отношении злоумышленника, который в четверг пытался поджечь двери в офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека и в здании Верховного суда Украины.

"На столичном Печерске (Печерский район) спецназ задержал мужчину за поджог дверей административных зданий. Пожар ликвидирован, в результате действий правонарушителя никто не пострадал. По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции на странице ведомства в Facebook.

Согласно информации, около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от очевидца преступления. Он сообщил, что мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью под двери административных зданий на улице Институтской и на улице Филиппа Орлика.

"Возгорание дверей было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники спецназа оперативно задержали злоумышленника. Он оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения", - уточнили в полиции.

По данным украинских СМИ, на Институтской улице злоумышленник поджег двери офиса омбудсмена, а на улице Филиппа Орлика - двери Верховного суда Украины.