СК проанализирует нераскрытые дела о тяжких преступлениях по всей России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проанализирует нераскрытые дела о тяжких и особо тяжких преступлениях по всей России. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать имеющиеся данные о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях по всей России, отнесенных к компетенции ведомства. Такие деяния представляют высокую общественную опасность, а их раскрытие является одной из приоритетных целей ведомства", - сказала она.

Петренко отметила, что расследование таких преступлений напрямую связано с реализацией принципа неотвратимости наказания за содеянное. "При этом практика отдельных регионов показывает, что длительное нераскрытие таких преступлений бывает обусловлено некачественной организацией следственной и криминалистической работы на местах, отсутствием инициативы, должного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, а иногда и игнорированием сведений, поступающих от граждан", - сказала представитель СК.

По ее словам, Бастрыкин потребовал в течение недели представить доклад, в котором должны быть учтены все уголовные дела, в том числе те, по которым истекли сроки давности. "По итогам изучения доклада центральным аппаратом СК России будут прорабатываться возможные меры, направленные на улучшение организации работы следственных органов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений", - добавила Петренко.