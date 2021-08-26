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Прокуратура проверит информацию о матери, бросившей годовалого ребенка на дороге в Ростове

Младенца нашли прохожие, после чего его доставили в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Ростовская областная прокуратура начала проверку информации о матери, бросившей полуторагодовалого ребенка на дороге в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.

Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что 22-летняя мать бросила посреди улицы в Ростове-на-Дону маленького ребенка. Сообщалось, что младенца нашли прохожие, он был доставлен в больницу.

"В связи опубликованием в СМИ информации о том, что на улице в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону обнаружен полуторагодовалый ребенок без сопровождения взрослых, прокуратурой Ростовской области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами системы профилактики своих функций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ход процессуальной проверки взят прокуратурой на контроль.

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