Власти Италии объявили режим ЧС в южных областях из-за лесных пожаров

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области. Об этом в четверг сообщил правительственный дворец Киджи.

"Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия", - указывается в документе.

Кроме того, отмечается, что режим ЧС на полгода вводится также в трех провинциях Ломбардии из-за "метеорологических явлений, произошедших в период с 3 июля по 8 августа 2021 года". Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.

Ранее ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что в Италии с начала 2021 года произошло более 1,2 тыс. экстремальных погодных и природных явлений, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильные ливни на севере Италии не раз приводили к оползням, разливу рек и затоплению полей, сильный ветер валил деревья.

В августе в Италии на фоне аномально высоких температур ухудшилась ситуация с лесными пожарами. На Апеннинах были выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных областях: в Апулии, Калабрии, на Сицилии, а также на Сардинии. Жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере пять человек. До сих пор сообщалось об уничтожении огнем почти 103 га в Италии, которая по площадям лесных пожаров в Европе уступает только Греции.