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Автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину на электросамокате на трассе под Ярославлем

ДТП произошло на 220-м километре трассы Москва - Холмогоры

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Автомобиль Skoda сбил 84-летнего мужчину на электросамокате на 220-м километре трассы Москва - Холмогоры в Ярославской области, от полученных травм пенсионер умер. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"На 220-м км федеральной автодороги Москва - Холмогоры у поселка Семибратово в Ростовском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомашины Skoda - молодой человек 1998 года рождения - совершил наезд на передвигавшегося на электросамокате мужчину 1937 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пенсионер умер на месте ДТП.

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