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Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

Есть пострадавшие

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку на улице Дубнинской на севере Москвы. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Дубнинской улице (в районе д. 38) автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение не затруднено, на месте работают оперативные службы.

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