Девушка погибла во время шторма в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Жительница Приморского края погибла во Владивостоке во время прогулки по каменистому берегу в поисках места для фотосъемки, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Приморскому краю. В этот день над городом прошел активный атмосферный фронт.

"22 августа 2021 года потерпевшая и ее двое приятелей гуляли по каменистому берегу на участке местности недалеко от дома по улице Космонавтов в городе Владивостоке в поисках красивого места для фотографирования. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже", - сообщает ведомство.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

22 августа над южной половиной Приморья прошел активный фронт, который принес сильные осадки. Во Владивостоке ветер поднимался до 20 м/с. В регионе объявлялось штормовое предупреждение.