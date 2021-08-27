Пожар в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге локализовали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге локализован на площади 780 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 02:52 (мск) пожар локализован на площади 780 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Мичурина, дом 98, поступила в 00:55 мск. Пожарные, прибыв на место установили, что горит крыша пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. В МЧС сообщили, что есть погибшие.

Пожар тушат по второму (повышенному) номеру сложности. К его ликвидации привлекаются 60 человек личного состава и 20 единиц техники.