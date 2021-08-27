В Якутии суд признал отца виновным в убийстве двоих детей

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Суд признал мужчину виновным в убийстве двоих малолетних детей в Булунском районе Якутии. Он приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю села Таймылыр. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 апреля текущего года мужчина нанес ножевые ранения своим сыновьям в возрасте одного и двух лет. После этого он совершил попытку самоубийства. Через несколько часов после госпитализации мальчики умерли. Мать детей на тот момент находилась на стационарном лечении в Якутске. Мужчина после оказания ему необходимой медицинской помощи был взят под стражу, свою вину в совершенном преступлении полностью признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.

Также завершено расследование уголовного дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), которая повлекла гибель мальчиков в селе Таймылыр. 15 апреля их мать сообщила в орган опеки, что ее супруг угрожает сыновьям. Несмотря на поступившие сведения, сотрудница органа опеки и попечительства ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей, не приняла мер, направленных на изоляцию детей от отца, добавили в пресс-службе. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.