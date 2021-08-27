Дым от пожаров в Курганской области дошел до Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Жители Челябинска, Копейска и Красноармейского района Челябинской области утром в пятницу ощущают запах гари из-за действующих в Курганской области пожаров. Однако превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе нет, сообщил журналистам заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Сегодня на территории города Челябинска, Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и иных муниципальных образований наблюдается образование тумана. <...> Что касается самого запаха гари, то он связан с пожарами в Курганской области, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов города Челябинска, Копейска, Красноармейского района. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых", - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области.

По словам Безрукова, министерство будет продолжать мониторинг состояния воздуха.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области сообщалось, что пожары произошли на территории Далматовского, Катайского, Шадринского и других районов Курганской области.