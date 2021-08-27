В Екатеринбурге создали резерв жилья для жителей пятиэтажки, где сгорела крыша

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга создали резерв жилья в городском маневренном фонде для жителей пятиэтажки, где в ночь на 27 августа сгорела крыша, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"Для погорельцев создан резерв жилья в городском маневренном фонде. Заявлений о предоставлении жилья в нем в городскую и районную администрации пока не поступало. В доме 74 квартиры, где зарегистрировано 104 жильца", - отмечается в релизе.

По данным мэрии, специалисты оценят состояние конструкции дома и возможность проживания в каждой конкретной квартире. В настоящий момент в пункте временного пребывания на базе школы №94 никого из эвакуированных не осталось. Жители возвращаются в свои квартиры.