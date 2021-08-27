В Приангарье возбудили дело о поджоге после возгорания крупной партии древесины

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о поджоге возбуждено по факту крупного пожара в Братском районе Иркутской области, где в конце июля горели штабеля леса на площади 40 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время материалы по факту данного пожара переданы дознавателями Главного управления МЧС России по Иркутской области в отдел полиции № 5 МУ МВД России "Братское". По имеющейся информации, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва, или иным общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 29 июля на берегу Братского водохранилища, где была складирована заготовленная древесина. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной пожара стал поджог. На месте происшествия дознаватели МЧС нашли фрагменты обугленной резины, которую злоумышленники использовали для разжигания огня.