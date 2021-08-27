Экс-замгубернатора Владимирской области Мазанько получила тюремный срок за взятки

ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владимира признал бывшего вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и назначил ей наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом 8 млн рублей, сообщается на сайте суда.

В июне 2017 года Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении чиновницы по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах на сумму не менее 3 млн рублей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). 31 октября 2017 года Октябрьский районный суд Владимира отстранил Мазанько от должности вице-губернатора Владимирской области, 7 декабря 2018 года обладминистрация направила ей уведомление о сокращении. В декабре 2018 года региональное УФСБ сообщило о возбуждении в отношении экс-чиновницы еще одного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). "М. за совершение преступлений <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафом в размере 8 млн рублей, лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года и шесть месяцев", - сообщается на сайте.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Суд также назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 года условно с испытательным сроком три года и штрафом предпринимателям Ивану Лянгу и Елене Осиповой, которые признаны виновными в даче взятки. Как отмечается, Мазанько в ходе рассмотрения дела вину не признала. Осипова и Лянг вину признали полностью.

Суд установил, что Мазанько, являясь должностным лицом, используя служебное положение, в нарушение антимонопольного законодательства оказывала за вознаграждение Ивану Лянгу и Елене Осиповой а также представляемым ими юридическим лицам содействие в обеспечении победы в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования.