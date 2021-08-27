Дело о покушении на убийство возбудили в Ленобласти после избиения годовалого ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего после избиения годовалой девочки сожителем матери в Ленинградской области, после чего ребенок попал в больницу, сообщили журналистам в прокуратуре Ленинградской области.

"По инициативе [Всеволожской] городской прокуратуры следственным отделом следственного управления СК РФ [по региону] возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего лица")", - говорится в сообщении.

Мужчину, который задержан по подозрению в избиении ребенка, доставят в суд с ходатайством о заключении его под стражу. По данным прокуратуры, пострадавший ребенок находится в больнице.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в квартире в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области был задержан мужчина за избиение резиновым тапком годовалой дочери своей сожительницы. В результате ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мать ребенка в момент инцидента отсутствовала в квартире.