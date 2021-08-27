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В Дагестане спасатели обнаружили тело четвертого пропавшего после схода селевых потоков

Родственники уже опознали погибшего

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели в Унцукульском районе Дагестана нашли тело 20-летнего молодого человека, которого унесло селевым потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе республики. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.

"В 09:10 спасателями было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района Османова Муртузали Муртазалиевича 2001 года рождения. Тело было обнаружено в реке Аварское Койсу. Родственники опознали [тело], оно передано для захоронения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обнаружении трех погибших в результате схода селя.

В Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине водой унесло двоих туристов. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина.

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