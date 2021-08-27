СМИ: полиция Черногории конфисковала крупнейшую в истории страны партию наркотиков

БЕЛГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Черногории в ночь на пятницу провела масштабную операцию, в результате которой конфисковала рекордную для страны партию кокаина весом 1,6 тонны. Об этом сообщила в пятницу газета Dan.

По данным издания, в результате спецоперации полиции и таможенников в Баре, Подгорице и Зете задержано несколько десятков человек. Официальных заявлений со стороны полиции пока не последовало, однако сообщается, что речь идет о 1,4 тыс. упаковок кокаина массой 1,6 тыс. килограмм, что является рекордной партией наркотиков, когда-либо конфискованной черногорской полицией.

На опубликованных фото видны сотни пакетов с надписью "COVID". Вероятнее всего, наркотики поступили в страну в морском контейнере через порт Бара.

Полиция ведет расследование инцидента. Как сообщает черногорское телевидение, вблизи управления полиции в столице страны заблокированы все улицы.