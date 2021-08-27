Москвич нашел в квартире умершего родственника ящик с 700 патронами от АК-47

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мужчина нашел ящик с 700 патронами калибра 7,62 мм в квартире умершего родственника в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в квартире умершего родственника обнаружил под столом запечатанный цинк с патронами калибра 7,62 мм. Полиция возбудила уголовное дело на неустановленное лицо, хранившее в квартире патроны. Ящик изъят, установлено, что в нем 700 патронов", - рассказал собеседник агентства,

Данный вид патрона является промежуточным и был разработан советскими оружейниками в 1940-х годах для создания под него нового тогда класса стрелкового вооружения - штурмовых винтовок. В частности, под этот патрон был разработан автомат Калашникова 1947 года, РПК, а впоследствии АКМ и ряд других опытных советских образцов, не принятых на вооружение.