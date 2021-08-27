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Семь человек задержали после массовой драки на северо-западе Москвы

Драка произошла на улице Василия Петушкова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек после массовой драки на улице Василия Петушкова на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

"26 августа в 19:13 мск в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Василия Петушкова. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции семь граждан", - сказали в пресс-службе.

В отношении троих задержанных составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Санкция данной статья предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. В полиции отметили, что пострадавших в ходе конфликта нет. В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт между гражданами закончился дракой.

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