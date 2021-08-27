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Неизвестные напали на автосалон в Воронеже, похитив 18 млн рублей

По данным источника в правоохранительных структурах области, нападение произошло в ночь на 26 августа

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестные напали на автосалон в Воронеже, они похитили из сейфа 18 млн рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах области.

"На улице Изыскателей в Воронеже неизвестные напали на автосалон, связали сторожа и похитили из сейфа 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, разбойное нападение совершено на автосалон в ночь на 26 августа.

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