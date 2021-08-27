Жительницу Подмосковья признали виновной в истязании шестилетней дочери

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Истязавшая шестилетнюю дочь жительница подмосковного Талдома признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы более чем на три года, сообщила ТАСС помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Обвиняемая оставляла 6-летнюю дочь в частном доме на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку 1-2 раза в неделю, а в остальное время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды, в антисанитарных условиях. Кроме того, она также причиняла девочке физические и психические страдания.

"Она признана виновной в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказала Тертичная.

У женщины также есть 12-летняя дочь. В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили ТАСС, что женщина лишена родительских прав.

Также ранее сообщалось о том, что на страницах обвиняемой в соцсетях размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").