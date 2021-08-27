Суд на Украине перенес на 4 октября избрание меры пресечения Януковичу по делу "Межигорья"

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решил повторно вызвать четвертого президента Украины Виктора Януковича на заседание 4 октября для избрания меры пресечения по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом. Об этом сообщили ТАСС в адвокатском объединении "Авер Лекс" (АО AVER LEX), которое представляет интересы Януковича в суде, по итогам заседания ВАКС в пятницу.

"Суд перенес заседание на 9:30 мск 4 октября", - сказал собеседник агентства.

На заседании в пятницу, на которое Янукович ранее также вызывался, планировалось рассмотреть ходатайство стороны обвинения об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд перенес слушания в связи с неявкой экс-президента и необходимостью вызвать его повторно. В среду ВАКС разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента страны, а также его сына Александра по делу о "Межигорье". Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Янукович и его сын подозреваются в "незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу", при этом ущерб государству оценивается более чем в 500 млн гривен (более $18,7 млн). Защита Януковича назвала это решение суда незаконными, необоснованными и предположила, что оно вынесено под давлением.

Управляющий партнер адвокатского объединения АО AVER LEX Ольга Просянюк, представляющая интересы семьи Януковича, напомнила, что Печерский районный суд еще в 2018 году дважды "четко, обоснованно и однозначно установил, что ни четвертый президент Украины Виктор Янукович, ни Александр Янукович в данном деле подозреваемыми не являются". По ее словам, подозрения им не только не вручены, но и признаны судом необоснованными.

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция в 2007 году была исключена из госсобственности.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.