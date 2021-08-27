Задержанный за нападение стример сообщил, что действовал по указанию блогера Репейника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Блогер, напавший на женщину с перцовым баллончиком в Измайловском парке Москвы, рассказал полиции, что действовал по указанию своего работодателя Игоря Маслова (блогер Репейник). Видео с его допросом опубликовано пресс-службой столичного ГУ МВД.

"Мы были на работе, это был стрим, мы стримеры. Наш начальник сказал: "Надо забрызгать эту женщину. Вот баллончик, кто забрызгает?" Я сказал, что я могу. Потом он говорит: "Мало, ты промазал, не считается, переделывай". Я повторил свое преступление, после чего баллон вернул", - сказал задержанный.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает в нее перцовым баллончиком. В СМИ сообщалось, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые треш-стримы.

Пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).