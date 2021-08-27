Суд арестовал обвиняемого в попытке убийства годовалого ребенка в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в попытке убийства годовалой девочки в Ленинградской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.

Мужчина был задержан в квартире в поселке имени Свердлова. По данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, его соседи пожаловались в полицию на драку и детские крики. Прибывшие на место полицейские установили, что 24-летний мужчина резиновым тапком избил годовалую девочку, пока ее мать была в магазине. Ребенка отвезли в больницу с травмами в тяжелом состоянии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура начала проверку. По данным ведомств, задержанный является сожителем матери ребенка.