Свердловское ГУФСИН проводит проверку в отношении врио начальника колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Свердловское ГУФСИН проводит проверку в отношении временно исполняющего обязанности начальника ИК-24 Михаила Перминова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН.

По данным информационного агентства URA.Ru, Перминов проходит по уголовному делу, связанному с наркотиками. Во время обыска у него в кабинете и дома нашли запрещенные вещества. Он временно отстранен от должности.

"В отношении врио начальника ИК-24 сейчас проводится проверка. О ее результатах сообщим позже", - сказали в пресс-службе.

ИК-24 располагается в Тавдинском районе Свердловской области в 450 км от Екатеринбурга. Она рассчитана на 672 человека, которые впервые отбывают наказание. Вид режима - строгий.