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Двое пострадали в аварии скорой и такси на западе Москвы

ДТП произошло на пересечении Вернадского и Университетского проспектов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы при столкновении такси и автомобиля скорой помощи на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси. По предварительным данным, пострадали два человека - водитель скорой и пассажирка такси", - сказал собеседник агентства.

После столкновения автомобиль скорой перевернулся, из-за этого перекрыты три полосы дороги.

В столичном управлении ГИБДД агентству уточнили, что автомобиль медиков ехал на красный свет по проспекту Вернадского, а такси - по Университетскому проспекту. Столкновение произошло на перекрестке. Пострадали фельдшер и водитель автомобиля скорой. В настоящее время затруднений в движении на данном участке нет.

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