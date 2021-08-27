Суд оставил без изменения приговор волгоградским врачам, осужденным из-за смерти роженицы

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Приговор в отношении трех врачей перинатального центра города Волжский, осужденных за оказание некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы, оставлен без изменения. Об этом журналистам сообщила в пятницу руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее Дзержинский районный суда Волгограда признал виновными за серию должностных преступлений бывшего главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко и его сообщниц Наталию Герасименко и Екатерину Черкасову. Колченко был приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима, двое его подчиненных - к двум и полутора годам лишения свободы условно. Адвокаты двух врачей перинатального центра обжаловали приговор. В апелляционном представлении гособвинитель просил усилить назначенное осужденным наказание. "Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Вадима Колченко, Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой. Приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания", - сообщила Вальковская.

Беременная жительница Волгоградской области умерла в январе 2017 года из-за врачебных ошибок, допущенных заведующей акушерским отделением перинатального центра № 1 города Волжского Наталией Андреевой и заместителем главврача по медчасти Еленой Поповой. Ребенок родился мертвым.

Судом установлено, что главврач решил искусственно занизить статистический показатель так называемой материнской смертности на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни роженице был поставлен диагноз "аутоиммунный гепатит", он дал указание и. о. заведующей отделением и врачу-патологоанатому уничтожить ее биологические образцы, подменив их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом. Впоследствии они сфальсифицировали протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти, содержащую ложные сведения о диагнозе, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам умершей.