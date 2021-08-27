Эвакуация прошла в логистическом центре "Почты России" в Новосибирске из-за муляжа гранаты

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Эвакуация прошла в логистическом центре "Почты России" рядом с Новосибирским аэропортом Толмачево из-за сообщения об обнаруженной гранате, которая оказалась муляжом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Произошла эвакуация [в логистическом центре "Почты России"]. Обнаруженное устройство оказалось муляжом", - сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и "Почте России" обещали уточнить информацию о данном инциденте.

Логистический почтовый центр (ЛПЦ) "Почты России", созданный на территории международного аэропорта Толмачево в Новосибирске, открылся в марте. Он занимает площадь 46 тыс. кв. м и является одним из крупнейших сортировочных хабов страны. Через ЛПЦ проходит до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии.